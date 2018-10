MARTINSICURO – Aveva falsificato la firma del marito per permettere l’espatrio del figlio minore dal Venezuela, ma l’uomo, che si era sempre opposto all’idea di lasciar partire il proprio figlio dalla terra dove era nato, ha avvisato immediatamente le autorità locali e per la moglie, identificata e rintracciata a Martinsicuro, si sono aperte così le porte del carcere teramano di Castrogno.

E’ finita quindi in manette una 35enne italo-venezuelana, da qualche tempo residente nella città truentina, alla quale i carabinieri del comando stazione di Martinsicuro, nel corso di uno mirato servizio di controllo del territorio, hanno notificato un mandato d’arresto provvisorio ai fini dell’estradizione, emesso qualche giorno fa dal tribunale di Caracas. La donna è ritenuta responsabile dall’autorità giudiziaria venezuelana di aver falsificato la firma del marito su un documento, che le ha permesso in maniera fraudolenta di ottenere l’espatrio dal territorio del Venezuela per il figlio di 8 anni che è riuscito in questo modo a raggiungere l’Italia. Il tutto apertamente contro quello che era il volere del padre del bambino. La donna avrebbe quindi falsificato la sua firma e si sarebbe messa in viaggio verso l’Italia con il piccolo. Ma il marito, accortosi del raggiro, avrebbe subito avvisato le autorità venezuelane che, dopo breve indagine, hanno emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti della 35enne.

L’italo-venezuelana è stata quindi rintracciata e tratta in arresto dai militari della caserma di Martinsicuro, diretti dal luogotenente, Antonio Romano, e, dopo le formalità di rito, è stata trasferita nella casa circondariale di Castrogno di Teramo a disposizione delle autorità italiane e in attesa dell’eventuale estradizione. Il figlio della coppia, come disposto dal tribunale dei minori de L’Aquila, è stato al momento affidato al padre, residente a Caracas, che nel frattempo aveva raggiunto in Italia per seguire la vicenda insieme al suo avvocato.

