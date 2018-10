GROTTAMMARE – Uscirà il prossimo 12 ottobre il primo album musicale interamente composto dal giovane Davide De Angelis. “Neverland” è il titolo del disco che raccoglie 12 brani prodotti con la Ema Edition di Milano e che sarà distribuito nei digital store di tutto il mondo.

Davide De Angelis, grottammarese poco più che ventenne (è nato il 12 ottobre 1996), è un compositore italiano. Inizia gli studi musicali a soli 4 anni presso l’Istituto Musicale A. Vivaldi di San Benedetto e già all’età di 8 anni compone le sue prime melodie per pianoforte.

Nel settembre 2016 viene selezionato dal Maestro Roberto Cacciapaglia per un’ audizione che supera brillantemente, entrando così a far parte della Educational Music Academy di Milano, accademia di alto perfezionamento artistico ideata e condotta dal M° Cacciapaglia stesso.

Dopo un percorso durato due anni, oggi Davide è prossimo alla pubblicazione del suo primo lavoro discografico, dal titolo “Neverland”. In attesa della pubblicazione del disco, si esibisce in concerto per due anni consecutivi nella rassegna musicale Pianocity a Milano. La sua musica , che rientra nel genere neoclassico , fonde elementi classici e contemporanei, ed ha come obiettivo quello di trasmettere emozioni, trasportando l’ascoltatore in un mondo pieno di sogni e speranze.

Il disco si compone di 12 tracce e vede il M° Cacciapaglia come produttore artistico del progetto. Le note di Neverland sono la rappresentazione di un desiderio profondo di vivere seguendo i propri sogni, facendo della vita un’emozione continua. La musica è vista come una via di fuga, un insieme di emozioni travolgenti che ti prende per mano facendoti dolcemente volare via , oltre le nuvole , fino ad un luogo ideale in cui anche il tempo perde di significato.

L’uscita è prevista per il 12 ottobre e sarà curata da Ema Edition. Il disco sarà distribuito da Believe Digital a livello mondiale, in tutti i digital store. Il pre-order è disponibile dal 28 settembre.

