Il ferito grave sarebbe un motociclista, sul posto personale sanitario del 118 per le prime cure mediche. Sul luogo anche le Forze dell’Ordine

RIPATRANSONE – Scontro nel pomeriggio del 5 ottobre.

Incidente, per cause in fase di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine giunte da poco sul posto, sulla Valtesino nel territorio di Ripatransone secondo le prime indiscrezioni.

Sul posto anche il personale sanitario del 118 giunto in ambulanza per le prime cure mediche nei confronti delle persone rimaste coinvolte.

Il ferito grave sarebbe un motociclista, uomo, dai primi accertamenti un sinistro autonomo. Allertata l’eliambulanza per un possibile trasferimento al “Torrette” di Ancona per ulteriori accertamenti.

Seguiranno aggiornamenti.

