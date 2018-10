CAMPOFILONE – Domenica 7 ottobre, pranzo a casa dello Chef Aurelio Damiani, a Campofilone in contrada Montecamauro, con la pizza della Scaletta e i partner di Di Vino e Di Luce.

Un pranzo della domenica super, un menu a quattro mani studiato dal Maestro Aurelio Damiani e dal giovane capacissimo pizzaiolo Mirko Petracci della Pizzeria “La Scaletta” di Ascoli, organizzato dal Laboratorio del Gusto.

Nel bellissimo ricordo di Di_Vino Di_Luce Cena tra le Vigne, alcuni produttori del cuore come Terra Fageto Winery, Ditta Silvio Meletti e Bibite Paoletti.

Un pranzo per stare insieme in semplicità, tra amici uniti dalla passione per le cose fatte per bene.

Il menu prevede diverse portate:

Benvenuti a casa mia con Aperitivo con Cedro Passerina Fizz, cedrata Paoletti, Passerina Brut Terra Fageto e scorza di limone, Prosciutto Serrano riserva 36 mesi tagliato a mano, La pizza di Mirko Petracci con lo zampino dello chef;

E’ Pronto in tavola… con Battuto di marchigiana con succo di mela rosa dei Sibillini, Risotto ai funghi porcini, Petto d’anatra, salsa al Rosso Piceno Sup Serrone e castagne con gateaux di patate;

I peccati della domenica con Panettone con albicocche e limone del Maestro Pasticcere Roberto Cantolacqua della Pasticceria La Mimosa con gelato all’Anisetta Meletti. In abbinamento i vini bio di Terra Fageto di Pedaso;

Il costo del pranzo è pari a 50 euro a persona, incluse bevande: per le prenotazioni e informazioni, si possono contattare i numeri 335 5224454 Ornella e Aurelio, 0734 917023 – 333 2722246 Laura Di Pietrantonio.

