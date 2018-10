La coppia che ha fatto la storia del Milan e che adesso ci prova col Monza incrociò l’ultima volta i rossoblu nel settembre del 1988: finì 0-3 con doppietta del giovane attaccante e rete del grande difensore. Secondo turno di Coppa Italia, in campo altre leggende come Maldini, Donadoni e Massaro, Sacchi in panchina

NEL VIDEO IL SERVIZIO DELLA PARTITA, CON I GOL, A CURA DI SABATINO D’ANGELO PER RAI UNO (Tratto dal canale YouTube AnThiep)

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – 14 settembre 1988-6 ottobre 2018. Trent’anni e spiccioli sono passati ma in qualche modo si tratta di un incrocio affascinante. Tanto infatti è passato dall’ultima (e unica) volta che la coppia Berlusconi-Galliani ha incrociato la Samb.

Parliamo di un Samb-Milan 0-3 giocato al Riviera della Palme, gara valida per il secondo turno della Coppa Italia 1988-1989. Trent’anni sono passati negli annali, più di una vita è passata calcisticamente parlando. I rossoneri, guidati dalla coppia che oggi ha deciso di prendere in consegna i destini del Monza avversario della Samb sabato sera, erano freschi Campioni d’Italia e con Sacchi in panchina quella stessa stagione avrebbero vinto la terza Coppa dei Campioni della loro storia. Sarebbe stato solo l’inizio di un ciclo tra i migliori della storia del calcio italiano.

Anche la Samb era piuttosto diversa da quella che oggi si appresta a sfidare il Monza di Silvio e Adriano. Quella stagione, iniziata con l’affascinante sfida di Coppa ai campioni d’Italia, finirà con una dolorosissima retrocessione in serie C dopo otto stagioni ininterrotte in B. Era la Samb di Angelo Domenghini (poi sostituito da Riccomini), ala leggendaria dell’Inter e campione d’Europa con la nazionale nel ’68. Era la Samb di Zoboletti che in campo schierava gente come Bonaiuti, Salvioni, Ficcadenti e Valoti.

Quel 14 settembre Samb-Milan si giocò sotto una pioggia incessante che limitò l’accesso del pubblico. Arbitro Romeo Paparesta (padre di Gianluca). I rossoblu, che avevano superato il primo girone della Coppa (passando da terzi in un raggruppamento che vedeva come avversari anche Napoli, Bari e Bologna) sono alla prima partita del girone valido per il secondo turno, girone che la Samb chiuderà ultima a un punto frutto di un pari casalingo contro il Torino di Gigi Radice.

Milan che si presenta a San Benedetto senza le stelle olandesi, senza Filippo Galli e pure senza Carlo Ancelotti ma che schiera capitan Baresi e il suo futuro successore Paolo Maldini oltre a due leggende come Massaro e Donandoni. All’8° minuto i rossoblu sono già sotto. Segna il 20enne Graziano Mannari, giovane e sfortunata meteora del settore giovanile rossonero, che quel giorno realizzerà una doppietta. Nel mezzo il gol di Franco Baresi a bucare la porta di quell’Adriano Bonaiuti che curiosamente, anni dopo, sarà testimone diretto (con la maglia del Padova) anche dell’ultimo gol in Serie A dello storico capitano del Milan.

Le formazioni

Samb

Adriano Bonaiuti

Gianpietro Torri

Luca Marcato

Roberto Andreoli

Aladino Valoti

Sandro Salvioni

Massimo Ficcadenti 82′

Franco Ermini

Massimo Cardelli 71′

Egidio Pirozzi

Giovanni Cesari 66′

Subentrati

Leonardo Paciscopi 71′

Nicola Fiscaletti 66′

Gianpaolo Lussignoli

All.: Angelo Domenghini

Milan

Giovanni Galli 79′

Roberto Mussi

Paolo Maldini

Alessandro Costacurta

Walter Bianchi

6 Franco Baresi

Christian Lantignotti

Roberto Donadoni

Daniele Massaro 86′

Graziano Mannari

Massimiliano Cappellini

Subentrati

Davide Pinato 79′

Fabio Lago

All.: Arrigo Sacchi

Spettatori al Riviera delle Palme: 5408. Arbitro: Romeo Paparesta.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 1 volte, 1 oggi)