SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il 6 ottobre alle 17,30, a Palazzo Piacentini al Paese Alto di San Benedetto, in occasione della XXXVII edizione degli Incontri d’autore, Mariella Sellitti presenta il suo ultimo libro “Le forme dell’Amore (Le Piccole Pagine, 2017) e racconterà come è nato il racconto di un complesso e complicato intreccio sentimentale nel quale si esprimono le diverse ‘forme dell’amore’.

I suoi personaggi, Elsa, Carlo e Giuliana si amano, e amando danno scandalo nella calda estate del 1967, sullo sfondo di un’incantevole Positano. Ma non è né il tempo né il luogo giusto per la loro “forma d’amore”. Una storia che si dipana tra passato e presente, che, in alcuni momenti, non solo si alternano, ma convivono. Converserà con l’autrice Cinzia Carboni.

