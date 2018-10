SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tutto pronto per la sfida fra i rossoblu e il club brianzolo.

Samb e Monza si affronteranno alle 20.45 al “Riviera delle Palme”, con diretta Tv su SportItalia.

Riviera Oggi, grazie al prezioso archivio dell’Espresso Rossoblu, è andata a rivedere i precedenti con Adriano Galliani al Monza. Quattro sfide, in serie B.

L’ex amministratore delegato del Milan, infatti, ha fatto parte del club brianzolo per due stagioni come vicepresidente: 1984-85 e 1985-86 anche se nel marzo 1986 raggiunse la squadra rossonera, da poco rilevata da Silvio Berlusconi.

Il bilancio, con il Monza di Galliani, parla di tre vittorie rossoblu e una sconfitta.

La prima sfida fu il 7 ottobre 1984 al “Sada” in Lombardia: netta sconfitta per 2 a 0 con doppietta di Ambu per il Monza. Il ritorno, il 3 marzo 1985 a Jesi, campo neutro, vide la Samb vincere per 1 a 0 con rete di Ruffini. Alla fine della stagione 1984-85 Samb e Monza chiusero il campionato a metà classifica con 36 punti, restando in serie B.

Nel torneo 1985-86 il 29 settembre, al “Sada” di Monza, i rossoblu sconfiggono il club brianzolo per 1 a 0 con rete di Ginelli. Un colpaccio dato che l’impianto lombardo aveva portato poche glorie alla Samb fino ad allora. Al ritorno, il 16 febbraio 1986, i rossoblu vincono al “Riviera delle Palme” di San Benedetto per 3 a 1: Monza annichilito dalle reti di Ginelli (doppietta) e Fattori. Inutile il gol su di rigore, per i brianzoli, di Beccalossi.

Probabilmente Adriano Galliani si era già “svincolato”, o comunque era in procinto di svincolarsi, dalla dirigenza biancorossa dato l’imminente trasferimento al Milan il mese successivo. La Samb chiuse il campionato a quota 35 punti, mantenendo la serie B, mentre il Monza retrocesse in serie C, nonostante i 26 punti, da fanalino di coda.

Staremo a vedere se la “cabala” influirà sul risultato di sabato sera. Secondo le ultime indiscrezioni Adriano Galliani non sarà comunque presente al “Riviera delle Palme”, per il club brianzolo ci sarà Daniele Massaro (ex giocatore di Fiorentina, Roma e Milan nonché Monza).

