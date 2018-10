SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Sambenedettese Basket comunica che, in occasione della gara Samb-Foligno, in programma al Palaspeca Sabato 6 ottobre, con inizio alle 18:15, non saranno utilizzabili il parcheggio Nord del Palasport stesso e il parcheggio riservato agli atleti ed arbitri causa concomitanza con Sambenedettese Calcio Monza. Viale dello Sport sarà regolarmente percorribile fino alle ore 19 per permettere ai tifosi rossoblù di raggiungere comodamente l’impianto. Sarà aperto al pubblico il parcheggio Sud del Palaspeca antistante la “Protezione Civile”, nonché il parcheggio antistante l’ex “Luna Park”, a pochissimi metri dall’ingresso dell’impianto.

La Sambenedettese Basket comunica che le richieste di accrediti per gli organi di stampa, disabili e tessere Federali, dovranno pervenire all’indirizzo e-mail info@sambenedettesebasket.it entro le ore 19 di venerdì 5 ottobre 2018.

I biglietti per l’incontro Sambenedettese Basket – Foligno sono già disponibili in prevendita senza alcun costo aggiuntivo presso la Gelateria Dal Gelataio, via Monfalcone 17, fino alle ore 21 di venerdì 5 ottobre. Il giorno della gara il botteghino situato all’ingresso del Palaspeca aprira alle ore 17:15.

I tagliandi per Samb Foligno potranno essere acquistati ai seguenti prezzi:

Biglietto intero euro 5

Biglietto ridotto 12-18 anni euro 2

Biglietto ridotto accompagnatore abbonato euro 3

Ingresso gratuito Under 12

Ricordiamo che per la gara in oggetto l’ingresso sarà gratuito per tutti gli abbonati della Sambenedettese Calcio e per tutti i possessori di biglietto per l’incontro Samb – Monza. Sarà sufficiente mostrare l’abbonamento o il biglietto al botteghino per ricevere un biglietto di ingresso omaggio.

Gli abbonamenti stagionali sono sempre in vendita presso La Gelateria Dal Gelataio, via Monfalcone 17, e presso Vcom.it, Via Indipendenza 10.

Sarà possibili stipulare gli abbonamenti anche il giorno della gara sia nei due punti vendita che al botteghino del Palazzetto.

