SAN BENEDETTO DEL TRONTO -La Regione Marche ha pubblicato il provvedimento che sblocca i contributi per l’acquisto dei libri di testo per l’anno scolastico appena iniziato.

Il contributo consiste nella fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per gli studenti residenti a San Benedetto del Tronto che, nell’anno scolastico 2018/2019, frequentano una scuola secondaria di 1° o 2° grado (ex scuole medie e scuole superiori), statale o paritaria.

Occorre che la famiglia dello studente abbia un Indicatore della Situazione Economica Equivalente – ISEE 2018 (che fa riferimento ai redditi posseduti nel 2017) non superiore ad € 10.632,94.

L’erogazione del contributo è subordinata alla presentazione, da parte dei beneficiari, della documentazione a supporto della spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo.

Il termine tassativo per presentare la domanda al Protocollo del Comune è fissato dal bando a mercoledì 31 ottobre 2018 (in caso di invio postale, non farà fede la data di spedizione).

I modelli sono disponibili sul sito www.comunesbt.it alla voce “Altri bandi e avvisi”” oppure ritirati presso l’URP – Ufficio Relazioni con il Pubblico, piano terra, o presso il Servizio Diritto allo Studio, Trasporti Scolastici e Mense, 3° piano, del Municipio di Viale De Gasperi.

Per informazioni: URP (tel. 0735/794555 e mail urp@comunesbt.it) oppure Servizio Diritto allo Studio, Trasporti Scolastici e Mense (tel. 0735/794573 – 415 – 432).

