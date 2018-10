SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Pio e Amedeo saranno in scena sabato 20 ottobre, ore 21, al PalaRiviera di San Benedetto del Tronto con “Tutto fa Broadway”, spettacolo che ha registrato in ogni tappa il sold out.

Evento organizzato dall’Elite Agency Group e Atena Eventi con il patrocinio del Comune di San Benedetto del Tronto.

Biglietti disponibili sul circuito Ciaotickets (www.ciaotickets.com): primo settore numerato 37 euro – secondo settore numerato 32 euro – terzo settore numerato 28 euro (diritti di prevendita inclusi).

Info: 0871.685020 www.elitegroup.it

I due artisti, divenuti famosi al grande pubblico già dal 2012 come inviati del programma “Le Iene”, ottengono la consacrazione grazie al successo televisivo di “Emigratis”. La trasmissione, in onda in prima serata su Italia 1, giunta alla sua terza edizione con un incredibile successo di pubblico.

La comicità eccessiva di Pio e Amedeo, politicamente scorretta, non è più una sorpresa tanto da farli divenire ormai un fenomeno cult. Gli artisti portano all’eccesso i difetti tipici degli italiani, esasperano i cliché a modo loro, “scandalizzano”, ma colgono nel segno.

Il loro show, dal titolo “Tutto fa Broadway”, è uno spaccato della società italiana letto con la comicità diretta e dissacrante che caratterizza i due artisti: gag, battute e improvvisazioni nello stile del duo sono al centro dello spettacolo.

Nell’agosto 2017 i due foggiani furono protagonisti ad Ascoli, in piazza del Popolo.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 2 volte, 13 oggi)