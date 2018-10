Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e trasporti Danilo Toninelli rispondendo in Question Time alla Camera nella giornata del 3 ottobre

ROMA – “Ho disposto una verifica eccezionale dello stato delle autostrade A24 e A25 da parte dell’ufficio ispettivo territoriale competente, che ha sede a Roma, che già in questo momento, in queste ore, sta svolgendo controlli in loco e che entro metà ottobre fornirà indicazioni ulteriori”.

Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e trasporti Danilo Toninelli rispondendo in Question Time alla Camera nella giornata del 3 ottobre, sottolineando che “le questioni relative alla concessione dei tratti autostradali A24 e A25 rappresentano una delle più gravi eredità ricevute dai Governi precedenti”.

