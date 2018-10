Nello stesso periodo sarà in vigore un divieto di transito pedonale, ma alternativamente lungo i camminamenti sud e nord in base alla lavorazioni da effettuare

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Per consentire l’esecuzione in sicurezza di lavori di manutenzione straordinaria del sottopasso ferroviario di via Virgilio da parte di Rete Ferrovie Italiane da lunedì 8 a mercoledì 31 ottobre, dalle 9 alle 18, sarà in vigore il divieto di transito veicolare nel sottopasso di San Benedetto.

Nello stesso periodo sarà in vigore un divieto di transito pedonale, ma alternativamente lungo i camminamenti sud e nord in base alla lavorazioni da effettuare.

I divieti non saranno operativi nei giorni di sabato e domenica e il 17 ottobre in occasione di una gara interna della Sambenedettese calcio.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 39 volte, 42 oggi)