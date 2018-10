PUBBLI REDAZIONALE – #DecidiTu il tuo nuovo fornitore di energia elettrica e gas naturale per la tua casa e la tua impresa: ONOVA Gas&Luce. A San Benedetto del Tronto, in via Vittorio Alfieri 6. www.onova.it

Non sai mai quanto paghi in bolletta? Devi fare un subentro veloce ma non sai come fare?

Scegli chi può aiutarti!

Onova Gas&Luce, il fornitore del tuo territorio!

Onova è la grande realtà che nasce dalle esperienze e conoscenze acquisite in oltre 13 anni di presenza sul mercato libero dell’energia elettrica e gas naturale: opera sul territorio con offerte vantaggiose e su misura, pensate per gli imprenditori attenti ai propri consumi e per le famiglie che cercano un approvvigionamento energetico sicuro e a prezzi competitivi.

PUNTI DI FORZA

CONSULENZA GRATUITA

ONOVA è l’unico fornitore di energia elettrica che offre un servizio di consulenza gratuita alle aziende; un team di professionisti focalizzati sull’analisi delle esigenze specifiche del cliente si occupa della valutazione, controllo, analisi e gestione dei consumi, con lo scopo di migliorare le tariffe e i servizi dopo il check delle fatture attuali di fornitura.

Tutte le offerte di ONOVA sono studiate appositamente sul profilo di consumo energetico di ogni singolo cliente, individuando i migliori prezzi sul mercato.

SERVIZIO CLIENTI

ONOVA vuole promuovere un dialogo facile e diretto con i propri clienti e mette a disposizione ogni mezzo di comunicazione, dal numero diretto delle sedi, al numero verde, da Skype ai social network, dall’e-mail a whatsapp.

Quando il cliente vorrà contattare ONOVA non troverà mai una voce elettronica ma personale competente e disponibile, pronto ad ascoltare, aiutare e soddisfare ogni esigenza.

AREA RISERVATA

ONOVA mette a disposizione dei propri clienti uno sportello virtuale dove poter consultare l’archivio fatture, verificare lo stato dei pagamenti, visualizzare il grafico dei consumi, richiedere informazioni sulla propria fornitura o effettuare l’autolettura.

POST VENDITA

ONOVA ha deciso di scommettere su se stessa, sulla forza del proprio gruppo e sulla qualità del suo back office. Numero verde e linea diretta a disposizione di qualsiasi esigenza; affidabilità, chiarezza, trasparenza, puntualità e capacità di problem solving sono i punti di forza per soddisfare e fidelizzare ogni cliente.

Fatturazioni su consumi reali, procedure di pagamento chiare ed accessibili, risparmio sul costo della fornitura sono i capisaldi dell’impegno di ONOVA nel garantire quotidianamente un lavoro perfetto per non lasciare mai da soli i clienti.



Vuoi un risparmio certo? #DecidiTu!

Vuoi un Servizio Clienti interno che risponda prontamente e ti supporti con competenza e professionalità? #DecidiTu!

Vuoi chi ti segua completamente in tutte le pratiche di subentro, voltura, aumenti di potenza e tanto altro? #DecidiTu!

Onova Gas&Luce, il fornitore del tuo territorio! A San Benedetto del Tronto, in via Vittorio Alfieri 6. www.onova.it

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

