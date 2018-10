SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’invito per partecipare all’incontro che si terrà mercoledì 10 ottobre alle ore 10.40 alla Fiera SUN di Rimini è arrivato nella serata di lunedì, direttamente dalla segreteria particolare del Ministro del Turismo Gian Marco Centinaio al Presidente dell’Itb Italia Giuseppe Ricci.

Un incontro a porte chiuse, e riservato ad una cerchia ristretta di balneari selezionati, durante il quale il Ministro interverrà sul tema del recepimento e dell’applicazione della Direttiva Bolkestein per quel che riguarda le concessioni balneari.

“Siamo consapevoli di essere arrivati ad un momento cruciale per la nostra categoria – dichiara a caldo il Presidente Giuseppe Ricci – anche perchè, con questo incontro, viene dato seguito a quello che era stato promesso e recepito durante la passata campagna elettorale Chiaramente come Itb Italia ribadiremo la necessità di riconoscere un titolo certo a chi da sempre ha creduto, investito e sviluppato in un settore ‘fiore all’occhiello’ della nostra nazione, sempre e comunque nel rispetto delle regole e delle leggi che venivano emanate dalle amministrazioni pubbliche. Per questo noi ribadiremo con forza il nostro no a proroghe, indennizzi e risarcimenti, ma riconfermando ancora una volta il nostro diritto ad essere e a fare impresa alla pari di tutte le altre imprese che operano sul territorio nazionale”.

Per questo motivo è stata convocata per venerdì 5 ottobre una assemblea aperta a tutti i balneari che si terrà presso lo chalet Stella Marina alle ore 17.30 al fine di organizzare la partecipazione alla Fiera SUN di Rimini e ribadire le proposte che verranno portate all’attenzione del ministro.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 1 volte, 1 oggi)