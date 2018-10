Con appena 7 euro sarà possibile prendere parte alla manifestazione e usufruire dei ristori previsti lungo i percorsi. Non si parteciperà, però, al Pasta Party

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Una super promozione pensata dagli organizzatori della Fondo senza Tempo – Pedalata del Santo per coloro che domenica 7 ottobre decideranno di pedalare in allegria a questa manifestazione cicloturistica di fine stagione, senza però fermarsi al pranzo finale.

Con appena 7 euro sarà possibile prendere parte alla manifestazione e usufruire dei ristori previsti lungo i percorsi: il lungo di 91,6 chilometri (1291 i metri di dislivello), il medio di 64,4 chilometri (840 i metri di dislivello) e il corto di 51,8 chilometri (475 i metri di dislivello).

I ciclisti tesserati potranno affrontare tutti e tre i tracciati, mentre quelli sprovvisti di tessera potranno prendere parte alla manifestazione esibendo il certificato medico, ma potranno scegliere solo tra il medio e il corto.

La partenza avverrà alla francese dalle ore 8 alle ore 9 da piazza Giorgini, dove sarà posto anche l’arrivo. Al termine saranno premiate le prime dieci società per numero di iscritti e si terranno anche le premiazioni del Marche Marathon e del Master Tricolore.

Le normali quote d’iscrizione, invece, saranno di 13 euro sino al 5 ottobre e di 15 euro in loco il 6 ottobre dalle ore 14.30 alle ore 19.30 e il 7 ottobre dalle ore 7 alle ore 9 presso l’Hotel Garden. Per le società con più di 10 iscritti la quota sarà di 13 euro a persona.

Si ricordano anche le convenzioni alberghiere, che prevedono il pernottamento gratuito per uno, purché porti con sé un accompagnatore pagante.

