MONTEPRANDONE – Prove generali in vista del campionato per l’Handball Club Monteprandone. La nuova stagione di serie B, infatti, scatterà nel fine settimana del 20 e 21 ottobre (nelle prossime ore, il varo di gironi e calendari).

Per la squadra allenata da coach Andrea Vultaggio rodaggio significativo sabato prossimo, al palazzetto di via Colle Gioioso, nel corso dell’undicesima edizione del Memorial Daniele Iadarola, il torneo di pallamano dedicato al giocatore dell’Hc morto nel 2006. In gara coi verdi Pescara, Chiaravalle e Guardiagrele, tutte sicure compagne di viaggio di Monteprandone in campionato.

Il programma: la prima sfida, alle 14.30, Chiaravalle-Pescara. Alle 15.45, toccherà ai padroni di casa contro Guardiagrele. Finale per il terzo posto alle 17, la finalissima invece al via alle 18.30.

L’ingresso al Colle Gioioso sarà gratuito.

