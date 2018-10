Nessuna conseguenza per fortuna a persone grazie al tempestivo intervento. Il Comando Provinciale di Ascoli ha diramato un filmato sull’intervento

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Intervento dei pompieri il primo ottobre in Riviera.

Automobile in fiamme sulla Sopraelevata a San Benedetto. Tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco per lo spegnimento del rogo. Nessuna conseguenza per fortuna a persone. Il Comando Provinciale di Ascoli ha diramato un video sull’intervento.

Il filmato dei pompieri

