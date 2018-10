SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Continua il momento positivo delle ragazze di Ciabattoni impegnate in coppa Marche. Nel secondo turno del girone E svoltosi nella giornata di sabato, 29 settembre, l’Happy Car ha battuto Monte Urano per 3-0, frutto dei parziali di 25-20; 25-19 e 25-16. Le rossoblu dovranno vedersela martedì sera, 2 ottobre, con l’Athena Volley. Un derby tutto sambenedettese in cui le rossoblu punteranno al tris.

Sempre sabato sera, esordio con sconfitta a Monterocco di Ascoli per la Happy Car di Maurizio Medico. Le ragazze di Prima Divisione, dopo aver vinto il primo set, hanno desistito alla forza della Libero Volley, vincenti con i parziali di 25-18, 25-14 e 25-19.

COPPA MARCHE GIRONE E – SECONDA GIORNATA

HAPPY CAR SAMB VOLLEY – MONTE URANO 3-0 (25-20; 25-19; 25-16) Arbitri: Cristina Santinelli e Giulia Petterini

PRIMA DIVISIONE GIRONE A – PRIMA GIORNATA

LIBERO VOLLEY AP – HAPPY CAR SAMB VOLLEY 3-1 (23-25; 25-18, 25-14 e 25-19)

Le partite della settimana: la settimana sarà contraddistinta dalle gare di Coppa Marche. Le rossoblu dopo aver giocato contro l’Athena, saranno in trasferta sabato alle 21 a Grottazzolina contro la Videx. Due incontri nel giro di due giorni per la D maschile: giovedì ad Ascoli contro Travaglini e sabato alla Curzi contro la Happy Car.

