MONTEPRANDONE – A causa della rottura del trasformatore della cabina Enel sita nel Parco di via Gramsci, la fornitura elettrica risulta interrotta nelle abitazioni di varie vie di Centobuchi (via Gramsci, via Pascoli, via Borgo Nuovo, Salaria est, via S. Bernardino da Siena, via S.Giovanni da Capestrano).

A darne comunicazione, il sindaco Stefano Stracci.

I tecnici sono al lavoro, il ripristino durerà tutta la notte. La fornitura elettrica sarà garantita provvisoriamente con dei gruppi elettrogeni.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 1 volte, 1 oggi)