TERAMO – Sono state aggiudicate 5 gare per la manutenzione della rete provinciale nel Teramano: i fondi sono quelli del Masterplan Abruzzo, complessivamente 15 milioni di euro. Si tratta di manutenzione straordinaria quindi i lavori vanno oltre il semplice rifacimento dell’asfalto intervenendo nei tratti maggiormente degradati con il ripristino dello stato dei luoghi.

In particolare:

il potenziamento del sistema di smaltimento delle acque mediante pulizia di cunette in terra e in calcestruzzo presenti ai bordi delle strade, aperture di nuovi fossi di guardia e ampliamento delle cunette esistenti equanto altro necessario al ripristino delle condizioni minime di sicurezza nei tratti più critici;

nei tratti maggiormente degradati, il rifacimento della pavimentazione e risagomatura del piano viabile ricostituendo la pendenza trasversale e un profilo longitudinale del piano con livellette regolari e prive di avvallamenti;

nei centri abitati in presenza di accessi privati e/o in corrispondenza con zanelle, si provvederà alla fresatura, successivo rifacimento della pavimentazione senza alterare le quote esistenti.

Interventi di minore entità comunque necessari al ripristino funzionale delle arterie interessate dal progetto.

“Considerato che abbiamo firmato la convenzione con la Regione a non si può non sottolineare la velocità con la quale l’ente è riuscito a fare le progettazioni e le gare – commenta il presidente Di Sabatino – alcuni di questi interventi saranno realizzati quest’anno altri a primavera; si tratta di lavori, infatti, fortemente condizionati dalle condizioni atmosferiche. Certamente danno la misura dell’impegno istituzionale, tecnico e amministrativo dell’ente”.

Sull’argomento interviene anche il consigliere delegato alla viabilità, Mario Nugnes: “Solo con i fondi Masterplan ci sono ancora circa 8 milioni e 600 mila euro da appaltare, in questi giorni stiamo facendo le gare per impegnare i fondi governativi, altri 900 mila euro, spalmati su tre strade con particolari criticità, la 49 a Valle Castellana, la provinciale 8 sul Salinello e un altro tratto della 365 fra Bisenti e Castiglione. E poi c’è tutta la partita dei fondi Anas per i danni sisma. Un lavoro di programmazione di notevole rilievo anche se mai esaustivo di tutte le esigenze. Vale la pena di sottolineare che dal nostro Piano è esclusa la rete della Val Fino, tranne che per alcuni interventi che integrano quanto previsto dal Piano specificatamente dedicato a quell’area che la Regione ha affidato direttamente ai Comuni per un importo di circa 8 milioni di euro”.

