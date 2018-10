Tanta carne – e non solo- sul fuoco nello show room Teng, dove sabato 29 settembre si è parlato di cucina, sicurezza alimentare e cultura. Durante l’evento è stato anche presentato il libro “A tavola è già tardi” di Antonio Galatàm, Nutrizionista e Presidente AINC

La storica azienda ha festeggiato il suo cinquantunesimo anno di attività con uno show-cooking “della salute”.

Per l’occasione è stato ospite, nello showroom di Acquaviva Picena, l’Associazione Italiana Nutrizionisti in cucina (AINC), intenta a promuovere un’alimentazione sana attraverso una cucina consapevole.

Protagonisti del pomeriggio Teng sono stati lo chef Massimo Salvadei, esperto di dieta Mediterranea ed Executive chef Hotel ristorante “Le Sequoie” e Giulia Frank Pastry Chef, diplomata in Alta pasticceria al Cordon Bleu di Londra, laureata in Scienze dell’Alimentazione e Gastronomia all’Università San Raffaele ed esperta di nutrizione in cucina e sicurezza alimentare.

A dare maggior lustro all’evento, la presentazione del libro “A tavola è già tardi” di Antonio Galatà Nutrizionista e Presidente AINC, che ha visto la partecipazione dello stesso autore che ha conversato con la nutrizionista Deborah Di Agostino Nutrizionista, sfatando diversi falsi miti sull’alimentazione. Coordinatore della presentazione Mimmo Minuto, presidente dell’associazione “I luoghi della scrittura”.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 23 volte, 26 oggi)