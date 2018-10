Ho usato una calcolatrice su suggerimento di un amico. Queste sono le cifre nude e crude, alle quali aggiungere sembra 4 miliardi per le pensioni di cittadinanza e 2 miliardi per il Centro per l’Impiego

Parlando con un amico della situazione politica italiana, mi ha detto: “Fai il conto di quanto denaro serve per dare a 6,5 milioni di italiani, come ha detto Di Maio, un sussidio di disoccupazione di 780 euro netti al mese per 12 mesi all’anno”.

Ho preso una calcolatrice on line e ho digitato i tasti. 780 euro per 12 mesi per 6,5 milioni di cittadini: fa 60,8 miliardi all’anno.

Sorvolo sui dettagli: 4 miliardi che dovrebbero servire per alzare tutte le pensioni a 780 euro, 2 miliardi per la riforma per il Centro per l’Impiego. Saremmo a 66,8 miliardi.

Attendiamo, dai.

