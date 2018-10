Ai tre posti gratuiti riservati a persone con ISEE familiare in corso non superiore a 10.632,64 euro, uno per un giovane dai 18 ai 35 anni, gli altri due per persone di massimo 65 anni

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Per ampliare la platea dei potenziali beneficiari, i promotori della “Scuola di recitazione cinematografica”, corso in svolgimento al CentroGiovani “Antonini” di via Tedeschi a San Benedetto, hanno deciso di prorogare a venerdì 5 ottobre il termine per presentare eventuali candidature ai tre posti gratuiti riservati a persone con ISEE familiare in corso non superiore a 10.632,64 euro, uno per un giovane dai 18 ai 35 anni, gli altri due per persone di massimo 65 anni.

Per informazioni si possono contattare gli organizzatori al numero 333 715 6216.

