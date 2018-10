SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Giuseppe Magi non è più l’allenatore della Samb. L’allenatore pesarese è stato rimosso dopo 4 giornate (due pareggi e due sconfitte). Di seguito il comunicato ufficiale della società.

“La S.S. Sambenedettese comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra Mister Giuseppe Magi e il suo secondo Carlo Tebi.

La società rossoblù ringrazia il tecnico pesarese, e il suo vice, per il lavoro finora svolto e augura loro le migliori fortune professionali per il futuro. Nelle prossime ore verrà comunicato il nome del nuovo allenatore che andrà in panchina già da sabato 6 ottobre in occasione del match casalingo contro il Monza.

Nelle prossime ore verrà reso noto il nome del nuovo allenatore rossoblu“.

