SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il teatro si ama, il teatro s’impara. Così il Laboratorio Teatrale Re Nudo di San Benedetto del Tronto, che nel 2017 ha festeggiato i suoi trent’anni di vita e attività, organizza dei corsi di teatro per tutti coloro che abbiano voglia di iniziare un percorso di conoscenza del linguaggio teatrale e che abbiano almeno sedici anni.

Il primo incontro è fissato per lunedì 5 novembre 2017 alle 19:45 presso il Teatro dell’Olmo (in Via dell’Olmo 16 a San Benedetto del Tronto).

Il corso prevede due fasi di lavoro:

– tra novembre e dicembre sono previsti 7 incontri di 2 ore (il lunedì dalle 20 alle 22) dedicati alla dizione, all’impostazione della voce, alla respirazione completa, alle regole di pronuncia e ai primi elementi di lettura interpretata (insegnante Piergiorgio Cinì) e 2 incontri di 3 ore (sabato 16 e domenica 17 dicembre) dedicati all’espressione corporea(insegnante Paola Chiama);

– tra gennaio e maggio 2018 è previsto un incontro settimanale di 2 ore e mezza (il lunedì sera) ed eventuali incontri seminariali a tema da stabilire in itinere; si lavorerà sulle tecniche di palcoscenico, sulle improvvisazioni guidate, sull’interpretazione e la messa in scena di testi, sulla drammaturgia scenica, sull’espressione corporea.

E’ richiesto un numero minimo di 13 partecipanti.

Per informazioni: Laboratorio Teatrale Re Nudo, pgcini@libero.it, 347 7555404

Piergiorgio Cinì è attore, regista e direttore artistico del Laboratorio Teatrale Re Nudo, con cui ha allestito più di 30 spettacoli; ha collaborato con importanti realtà teatrali e musicali operanti sul territorio nazionale e internazionale; è direttore artistico dell’Incontro Nazionale dei Teatri Invisibili.

Paola Chiama è danzatrice e coreografa torinese attiva da più di vent’anni nel campo del teatrodanza e della danza contemporanea. Attualmente lavora nella compagnia ‘O Zoo No di Torino, che produce spettacoli di teatro contemporaneo multimediali, di teatrodanza mescolando il linguaggi. Si dedica con passione all’insegnamento della danza contemporanea per adulti e bambini. Dal 2002 lavora per il progetto Mus-e.

