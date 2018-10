GROTTAMMARE – Il 2 ottobre, a partire dalle ore 18, si svolgerà a Grottammare, presso il Residence Hotel “Le Terrazze” in viale Alcide De Gasperi 70, il convegno “Come investire in un mondo che cambia”, organizzato da Bcc Risparmio&Previdenza e Banca del Piceno, che vedrà la partecipazione di Pictet Asset Management, un gruppo bancario specializzato nella gestione dei patrimoni e di asset manager, fondato a Ginevra nel 1805 e presente a Milano dal 2000.

“La società Pictet Asset Management specializzata nella gestione dei patrimoni finanziari – ha ricordato il Direttore Generale della Banca del Piceno, Franco Leone Salicona alla vigilia del convegno – sceglie la Banca del Piceno per la presentazione di un convegno dal titolo Come investire in un mondo che cambia. Con la nostra esperienza di continuità nel cambiamento, partecipiamo a questo evento con l’obiettivo di agevolare il propagarsi della cultura finanziaria sul nostro territorio e offrire alla clientela un’esperienza consulenziale evoluta.”

Dopo il saluto del Direttore Generale Franco Leone Salicona, prenderanno la parola Bcc Risparmio&Previdenza, “InvestiperScelta” e poi il relatore della Pictet Asset Management che spiegherà ai presenti come cogliere le opportunità di mercato in un mondo che cambia velocemente.

