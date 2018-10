SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Giovedì 11 ottobre gli auguri di buon compleanno al Teatro Concordia per i dieci anni dalla riapertura li fa Syria che torna a San Benedetto questa volta con «Perché non canti più… concerto-spettacolo per Gabriella Ferri».

Ideato dal regista, attore e conduttore televisivo Pino Strabioli e dalla stessa Syria (Cecilia Cipressi) con la supervisione del figlio della Ferri, Seva, e la direzione musicale Davide Ferrario e Massimo Germini, lo spettacolo, proposto da Comune e AMAT con il contributo di MiBAC e Regione Marche e il sostegno di BIM Tronto anticipa il cartellone del teatro cittadino che partirà in novembre.

«Da una valigia rossa – dice Strabioli – è nato un libro/album dove ho raccolto scritti, disegni, appunti, scarabocchi, lettere e pensieri di Gabriella. Quella valigia mi è stata data dal marito [di Gabriella Ferri] e da suo figlio. In quella valigia ho rovistato per intere notti e interi giorni, accatastati, sparsi, mischiati c’erano e ci sono ancora fogli di carta colorati e in bianco e nero. Ho incontrato Syria in un ristorante di Trastevere e mi ha dichiarato la sua passione per Gabriella. Abbiamo pensato di provare ad aprirla insieme quella valigia per farla diventare suono e voce. Stiamo sparpagliando le note e le canzoni che Gabriella amava di più e le stiamo mischiando ai suoi pensieri. Sarà un cantare recitando o un recitar cantando. Un concerto, un racconto. In molti me l’hanno chiesta in prestito quella valigia rossa, l’ho sempre tenuta stretta. Syria ha nella voce e nel cuore quei pezzetti di Roma che sapranno dove portarla, dove aprirla, dove lasciarla cantare e raccontare».

La carriera di Cecilia “Syria” Cipressi inizia nel ‘95 con la vittoria a Sanremo Giovani ed è un susseguirsi di successi e collaborazioni illustri, da Biagio Antonacci a Jovanotti, Tiziano Ferro e Giorgia. Dopo una parentesi indie, la cantante romana torna al pop nel 2011 con il disco “Scrivere al futuro”. Nel 2017 pubblica per Universal l’album “10+10”. Artista versatile, Syria vanta anche una carriera da attrice a teatro con Serena Dandini e con Paolo Rossi e al cinema in un cameo per “Manuale d’amore 2 – Capitoli successivi” di Giovanni Veronesi.

L’ingresso allo spettacolo è gratuito. I tagliandi per l’ingresso saranno disponibili dal 9 ottobre, fino ad esaurimento dei posti disponibili, presso la biglietteria del Teatro Concordia (largo Mazzini 1, tel. 0735/588246 orario 10-12 e 17,30-19,30). Ogni persona potrà ritirare massimo due tagliandi validi per l’assegnazione del posto.

Informazioni Ufficio Cultura del Comune di San Benedetto, tel. 0735/794588 e 0735/794460, www.comunesbt.it; AMAT, tel. 071/2072439, www.amatmarche.net.

