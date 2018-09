Il presidente: “Se si continua così si rischia di lottare per la salvezza”. Sul mister: “Mi ha detto che quelli che abbiamo preso non sono i giocatori che voleva lui. Io però, prima di ogni acquisto ho chiamato per avere la certezza tecnica di ogni acquisto, più di questo non so che dovevo fare….”

GORGONZOLA – “Non l’ho vista la partita, ho saputo solo il risultato e certamente è ancora negativo” queste le parole di Franco Fedeli dopo la partita di Gorgonzola, dove non era presente, seconda sconfitta stagionale della Samb. “Nessun ritiro, assolutamente no” ci dice poi il presidente al telefono sulla possibilità di un periodo a Norcia che aveva ventilato lo stesso Magi

E’ crisi? “Purtroppo questa è la realtà, la squadra la mette in campo il mister che ha messo quattro formazioni diverse in altrettante uscite, lo vedo in difficoltà.” Poi ancora sul mister: “Settimana scorsa abbiamo parlato e mi ha detto che quelli che abbiamo preso non sono i giocatori che voleva lui. Io però, prima di ogni acquisto ho chiamato per avere la certezza tecnica di ogni acquisto, più di questo non so che dovevo fare….”

Il presidente è abbattuto: “Questa è la Samb, rischiamo di lottare per la salvezza.” Magi a rischio esonero? “Vediamo quello che succede in settimana, nessuna decisione sul mister per ora. Dobbiamo aspettare un attimo, senza prendere decisioni affrettate”.

