Difesa bocciata in blocco, centrocampo in difficoltà nonostante il modulo. Calderini l’unico a fare, anche se tutto da solo

Sala 6: Non ha colpe particolari sui due gol e nell’economia della sua partita ci sono due parate importanti (una a tempo scaduto). Forse ingenuo nel prendere con le mani un retropassaggio di Rapisarda ma era convinto che l’arbitro avesse visto la deviazione di un giocatore della Giana.

Biondi, Zaffagnini e Miceli 5: Bocciatura in blocco per tutto il reparto difensivo che ha responsabilità importanti in tutti e due i gol. Biondi soffre chiaramente Lunetta tutta la partita, evidente il divario di velocità. A Zaffagnini dall’altra parte non va troppo meglio. Tutti e tre appaiono troppo abbassati dal punto di vista tattico e per caratteristiche troppo lenti e imprecisi nell’impostare il gioco da dietro, tratto che dovrebbe fare la differenza in un 3-5-2.

Rapisarda 5,5: Complici forse i problemi muscolari che si porta dietro da Teramo non è in questo momento il giocatore che abbiamo potuto apprezzare in questi anni.

Gelonese 5: Va vicino al gol del 2-0 appena 5 minuti prima del pari della Giana. Nel complesso la sua gara non ha peso specifico in un reparto che, nonostante il 3-5-2, continua a soffrire. (16′ st Russotto 6: Porta la qualità che serviva a centrocampo e ha due occasioni per segnare. Sulla sua sforbiciata forse pure un tocco di mano. Sfortunato ).

Ilari 5: Fa il play per la seconda volta consecutiva ma non riesce a dare i tempi giusti alla squadra. Spesso in ritardo, la sua azione si infrange spesso contro il muro biancoazzurro.

Signori 6: Finalmente si inizia a intravedere il giocatore che tutti conoscevamo e ci aspettavamo, quello che negli ultimi anni è stato sempre titolare in B. Un bellissimo gol impreziosisce una buona prestazione, anche se alla fine si spegne un po’. (37′ st Bove. s.v.)

Gemignani 5: Pronti via ha una buona occasione per segnare ma resta l’unica nota positiva della sua partita. Male in proiezione, nella gestione della palla e anche sul secondo gol del Giana ha forse delle responsabilità in compartecipazione con Zaffagnini, con Chiarello che buca dalla loro parte. (16′ st Cecchini 6: Entra in un momento delicato ma qualche discesa con tanto di cross la prova).

Calderini 6: Merita la sufficienza perché è l’unico che si sbatte e prova a smuovere qualcosa là davanti, anche se i suoi sono spesso assoli fuori dallo spartito di un gioco corale.

Di Massimo 5: Schierato da prima punta al posto di Stanco, che resta a casa per scelta della società, l’attaccante abruzzese è praticamente impalpabile per quasi tutto il tempo in cui sta in campo. Nonostante un avvio incoraggiante, si spegne quasi subito. (16′ st Minnozzi 6: Nonostante non incida sulla partita mostra una caratteristica sconosciuta a tutti gli avanti rossoblu: la capacità di attaccare, mordere la palla. Forse merita una chance dal primo minuto).

Magi 5: Dobbiamo partire da un presupposto. In questi mesi, seppur pochi, abbiamo avuto la possibilità, noi addetti ai lavori, di conoscere una persona equilibrata e dal punto di vista umano “rara” per il mondo del calcio. In questo momento però il mister è in chiara difficoltà. Da una parte non riesce a trasmettere, forse, quella sicurezza necessaria a una squadra per non sfaldarsi alla prima difficoltà. Dall’altra parte dobbiamo rilevare anche delle pecche consistenti nell’impianto di gioco: per il mister la squadra non regge il 4-3-3 perché la Samb non ha tempi di gioco e a suo avviso quel modulo porta il centrocampo a soffrire. In questo 3-5-2 però i reparti sono altrettanto slegati. La difesa è troppo bassa tatticamente, lenta a far girare la palla e non raccordata bene al centrocampo, spesso in difficoltà. In attacco poi tutto è affidato all’improvvisazione personale di Calderini e movimenti organizzati si vedono a stento. In generale, poi, tutta l’aggressività è limitata a scosse di nervi individuali senza una strategia di recupero palla organizzata. Ha bisogno di un episodio fortunato, si diceva, per dare la scossa ma a volte alla fortuna bisogna correre incontro. Speriamo inizi a correre verso il riscatto (se gli sarà concesso). Per il suo bene e quello della Samb.

