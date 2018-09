GORGONZOLA – A breve le impressioni dei protagonisti di Giana Erminio-Samb. Finita 2 a 1 per i padroni di casa, si tratta della seconda sconfitta stagionale per i rossoblu.

Riccardo Chiarello (centrocampista Giana Erminio): “Una vittoria che per noi ci voleva, è stata una grande risposta del gruppo a cui faccio i miei più sinceri complimenti. Nelle prime tre partite non abbiamo avuto molte occasioni ma questo campionato è più tosto di quello dello scorso anno, quando siamo andati a Fermo è stata una guerra. Il mio gol? Oggi abbiamo giocato col 4-3-3 e io ho fatto la mezz’ala, un ruolo che conosco. Il mio gol arriva all’interno di un’azione bellissima. Quest’anno giochiamo diversamente. La Samb, vista la storia e la piazza, era da rispettare, una squadra al momento in difficoltà ma che troverà la sua strada”.

Giuseppe Magi: “Abbiamo preso un gol che ci siamo fatti da soli (il primo ) secondo me. Io penso che il pareggio sarebbe stato più giusto.mi aspettavo gara più noiosa, a dir la verità. La Samb vera dov’è? La Samb è questa, io non vedo ragazzi demotivati e che non si impegnano. L’unica cosa che posso rimproverare è un po’ di applicazione nel gioco. La Samb è questa, i giocatori utilizzati oggi sono tutti quelli che abbiamo a disposizione. I numeri dicono che siamo questi, una squadra in un momento di difficoltà.”

