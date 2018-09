GORGONZOLA – Tutto pronto dallo stadio Comunale di Gorgonzola per Giana Erminio-Samb, gara valida per la 4^ giornata del girone B: I rossoblu propongono ancora il 3-5-2: davanti a Sala Miceli, Zaffagnini e Biondi, A centrocampo da destra Rapisarda, Gelonese Ilari (probabile play), Signori e Gemignani. Davanti Di Massimo e Calderini.

FOTO: la formazione della Samb.

Formazioni:

Giana Erminio (4-3-3): Leoni, Perico, Rocchi, Montesano Lanini(28′ st Seck), Pinto(28′ st Piccoli), Dalla Bona, Chiarello(45′ Bonalumi), Iovine, Perna, Lunetta(24′ st Rocco). A disp.: Taliento, Seck, Marzeglia, Rocco, Ababio, Pirola, Mandelli, Capano, Sosio, Bonalumi, Piccoli, Mutton. Allenatore: Raul Bertarelli

Samb (3-5-2): Sala, Biondi, Miceli, Zaffagnini, Rapisarda, Gelonese(16′ st Russotto), Ilari, Signori(37′ st Bove), Gemignani(16′ st Cecchini), Di Massimo(16′ st Minnozzi), Calderini. A disp.: Pegorin, Rinaldi, Di Pasquale, Bove, Kernezo, Demofonti, Rocchi, Islamaj, De Paoli, Minnozzi, Cecchini, Russotto. Allenatore: Giuseppe Magi.

Arbitro: Cascone (Leonarduzzi/Montagnani)

Note: Circa 130 tifosi della Samb giunti al seguito dei rossoblu. Circa 800 tifosi totali.

Marcatori: 30′ pt Signori (S), 43′ pt Perna (G), 10′ st Chiarello (G)

Ammoniti: 7′ st Pinto (G), 17′ st Iovine (G), 23′ st Dalla Bona (G) e Russotto (S), 35′ st Ilari (S), 37′ st Calderini (S), 43′ st Rocchi (G)

Espulsi:

Angoli: 4-3

DIRETTA

Primo tempo

1′ Gemignani prova subito il destro da fuori area, potente ma alto. (FOTO)

2′ Pericoloso il Giana che si presenta dalle parti di Sala, il pallone sfila pericolosamente davanti alla porta ma Zaffagnini allontana.

9′ Dalle prime battute il Giana si piazza in campo con un 4-3-3 piuttosto nitido. A centrocampo Dalla Bona (ex Santarcangelo) a fare il play con Chiarello mezz’ala destra e Pinto mezz’ala sinistra. Tridente da destra a sinistra con Iovine, Perna e l’ex Renate Lunetta. Manca invece l’altro ex Renate Palma, infortunato.

I 130 tifosi rossoblu a Gorgonzola

14′ Cross in mezzo del Giana che porta Lunetta a colpire di testa, la palla si insacca ma si alza anche la bandierina: il gol non vale.

16′ Ilari la mette in mezzo da piazzato: allontana la difesa di casa senza troppi patemi.

20′ Lunetta si libera di Rapisarda e prova il sinistro: fuori di poco. Dopo pochi istanti ci prova Pinto col destro: Sala mette in angolo con un bel tuffo alla sua sinistra. FOTO

22′ Traversone teso di Rapisarda dalla destra, Signori ci va al volo ma Leoni si supera! Occasione Samb!

28′ Calderini prova l’affondo in area, bravo Iovine a fermarlo e a ripartire.

30′ SUPER GOL DI SIGNORI! Un gran gol di Francesco Signori per la Samb! Il numero 28 si incunea in area superando il difensore in uscita e poi batte Leoni con un tocco di destro! SAMB IN VANTAGGIO

38′ Gelonese ci prova da fuori area: tiro a lato di pochissimo, Samb vicina al raddoppio! FOTO

43′ Il Giana trova il pari a 2′ dall’intervallo. Perna approfitta di una palla che danza davanti a Sala (indecisione dei difensori rossoblu) e insacca.

45′ +1 Dopo un minuto di recupero si chiude sull’1 a 1 la sfida dopo i primi 45 minuti.

Secondo tempo

1′ Ricomincia la sfida, nessun cambio fra le due formazioni.

In tribuna a Gorgonzola c’è anche il giornalista di Sky e sambenedettese doc Maurizio Compagnoni

5′ Buona punizione conquistata da Calderini sulla sinistra. I rossoblu possono metterla in mezzo.

5′ Il pallone controllato dalla difesa biancoazzurra sfila sul fondo.

7′ Pinto atterra Calderini, all’ennesimo strappo palla al piede. Giallo per il centrocampista del Giana e punizione da buona posizione per i rossoblu.

8′ Parte Ilari che va in porta rasoterra, tiro debole e fra le braccia di Leoni.

10′ Palla in verticale di Iovine che pesca Chiarello fra Zaffagnini e Gemignani, il numero 4 si infila e col destro batte Sala da dentro l’area. Giana in vantaggio.

16′ Samb che cambia tre uomini: fuori Di Massimo, Gemignani e Gelonese. Dentro Cecchini, Minnozzi e Russotto.

21′ Retropassaggio per Sala di Rapisarda, Sala la prende con le mani. Punizione a due in area per il Giana. Probabilmente, però, un calciatore biancoazzurro l’aveva toccata. Probabile svista del direttore di gara.

22′ Parte Dalla Bona ma la barriera respinge.

23′ Dalla Bona atterra Calderini e si becca il giallo. RUssotto per reazione lo spintona: giallo anche a lui, salgono i nervi in campo.

24′ Fuori Lunetta nel Giana e entra Rocco.

27′ Palla vagante in area, ci arriva Ilari che prova il destro al volo, non il suo piede, e la palla finisce fuori di poco. Vicina al pari la Samb.

31′ Calderini va sul fondo a destra e con uno scavino pesca Russotto che si coordina e sforbicia: un difensore del Giana probabilmente tocca col braccio ma per l’arbitro non c’è nulla. FOTO

36′ Il Giana prova la percussione in area con Perna che prova il destro: fuori.

37′ Dentro Bove per Signori nella Samb.

39′ Palla in area recapitata da Cecchini ma Bove e Minnozzi praticamente si pestano i piedi e i lombardi allontanano.

43′ Partita nervosissima, negli ultimi 10′ ammoniti Ilari e Calderini nei nostri e Rocchi per il Giana.

45′ Ultimo giro d’orologio, punizione a centrocampo, Calderini la butterà in area dove salgono tutti. Intanto saranno 5 i minuti di recupero.

45′ Calderini va dentro ma la palla è corta e i padroni di casa allontanano con Perna piuttosto facilmente.

45′ +3 Buon suggerimento di Russotto per Cecchini che si prende un angolo tentando il cross.

45′ + 3 Palla in mezzo, deviazione di testa di Zaffagnini e sfera che finisce a pochi centimetri dal palo!

45′ + 5 Cross dalla destra di Bove sul secondo palo dove Russotot si coordina ma viene murato, stavolta regolarmente, da Montesano.

45′ + 5 Rocco va in contropiede con la Samb scoperta, solo un gran intervento di Sala nega il 3-1 ai padroni di casa.

45’+ 5 Finisce qui, la Samb perde 2 a 1 la seconda partita stagionale. Rossoblu fermi a 2 punti in classifica e in crisi aperta.

Giocatori a confronto con la curva a fine partita

