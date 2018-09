GORGONZOLA – Tutto pronto dallo stadio Comunale di Gorgonzola per Giana Erminio-Samb, gara valida per la 4^ giornata del girone B: I rossoblu propongono ancora il 3-5-2: davanti a Sala Miceli, Zaffagnini e Biondi, A centrocampo da destra Rapisarda, Gelonese Ilari (probabile play), Signori e Gemignani. Davanti Di Massimo e Calderini. FOTO: la formazione della Samb.

Formazioni:

Giana Erminio (4-3-3): Leoni, Perico, Rocchi, Montesano Lanini, Pinto, Dalla Bona, Chiarello, Iovine, Perna, Lunetta. A disp.: Taliento, Seck, Marzeglia, Rocco, Ababio, Pirola, MAndelli, Capano, Sosio, Bonalumi, Piccoli, Mutton. Allenatore: Raul Bertarelli

Samb (3-5-2): Sala, Biondi, Miceli, Zaffagnini, Rapisarda, Gelonese, Ilari, Signori, Gemignani, Di Massimo, Calderini. A disp.: Pegorin, Rinaldi, Di Pasquale, Bove, Kernezo, Demofonti, Rocchi, Islamaj, De Paoli, Minnozzi, Cecchini, Russotto. Allenatore: Giuseppe Magi.

Arbitro: Cascone (Leonarduzzi/Montagnani)

Note: Circa 130 tifosi della Samb giunti al seguito dei rossoblu

Marcatori:

Ammoniti:

Espulsi:

Angoli: 3-2

DIRETTA

Primo tempo

1′ Gemignani prova subito il destro da fuori area, potente ma alto. (FOTO)

2′ Pericoloso il Giana che si presenta dalle parti di Sala, il pallone sfila pericolosamente davanti alla porta ma Zaffagnini allontana.

9′ Dalle prime battute il Giana si piazza in campo con un 4-3-3 piuttosto nitido. A centrocampo Dalla Bona (ex Santarcangelo) a fare il play con Chiarello mezz’ala destra e Pinto mezz’ala sinistra. Tridente da destra a sinistra con Iovine, Perna e l’ex Renate Lunetta. Manca invece l’altro ex Renate Palma, infortunato.

I 130 tifosi rossoblu a Gorgonzola

14′ Cross in mezzo del Giana che porta Lunetta a colpire di testa, la palla si insacca ma si alza anche la bandierina: il gol non vale.

16′ Ilari la mette in mezzo da piazzato: allontana la difesa di casa senza troppi patemi.

20′ Lunetta si libera di Rapisarda e prova il sinistro: fuori di poco. Dopo pochi istanti ci prova Pinto col destro: Sala mette in angolo con un bel tuffo alla sua sinistra. FOTO

22′ Traversone teso di Rapisarda dalla destra, Signori ci va al volo ma Leoni si supera! Occasione Samb!

28′ Calderini prova l’affondo in area, bravo Iovine a fermarlo e a ripartire.

30′ SUPER GOL DI SIGNORI! Un gran gol di Francesco Signori per la Samb! Il numero 28 si incunea in area superando il difensore in uscita e poi batte Leoni con un tocco di destro! SAMB IN VANTAGGIO

38′ Gelonese ci prova da fuori area: tiro alto!

