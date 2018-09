Vari i proprietari “distratti” che non hanno visto o non si sono accorti della segnaletica stradale. Polizia Municipale al lavoro

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Mattinata di sport, quella del 30 settembre.

È in corso la gara podistica “Ascoli-San Benedetto”, tanti atleti arriveranno di corsa dal capoluogo fino alla Riviera passando per la Salaria, interrotta naturalmente al traffico.

Vigili Urbani impegnati lungo il tragitto della manifestazione sportiva e in particolare a San Benedetto per la rimozione dei mezzi che non hanno rispettato la segnaletica stradale.

Vari i proprietari “distratti” che non hanno fatto caso o visto i cartelli stradali che vietavano la sosta.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 82 volte, 82 oggi)