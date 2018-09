GROTTAMMARE – Grande affluenza all’evento “Le meraviglie della digitalizzazione nell’ecosistema aziendale”, organizzato da CaiaTeam ieri venerdì 28 settembre presso il Valentino Resort di Grottammare.

CaiaTeam, riferimento nella fornitura di servizi software per professionisti e aziende nonché partner storico di TeamSysteam, ha voluto soddisfare la crescente esigenza informativa degli operatori sull’attualissimo tema della fatturazione elettronica nel più ampio ambito della digitalizzazione aziendale.

Commercialisti, imprenditori e liberi professionisti hanno avuto modo di approfondire ogni aspetto pratico legato alla prossima introduzione dell’obbligo normativo, che prevede dal primo gennaio 2019 l’estensione della e-fattura agli scambi tra soggetti iva e verso i consumatori finali. L’occasione è stata colta da CaiaTeam per offrire ai propri clienti una visione globale delle soluzioni, azioni e strategie necessarie ad affrontare la rivoluzione digitale in atto, rendendola profittevole per lo sviluppo e l’innovazione. Il nutrito parterre di professionisti e imprenditori, tale da aver comportato la replica degli interventi in una seconda sala satellite alla principale, è stato accolto da un’inaspettato allestimento futuristico ispirato all’ecosistema marino declinato in metafora aziendale e sviluppato in tutte le fasi del convegno, sino al culmine della cena conviviale offerta a tutti gli intervenuti presso il Sabya Beach.

Dopo i saluti iniziali d’apertura della dott.ssa Giuseppina Capoferri, fondatrice di CaiaTeam, il convegno è proseguito con una presentazione ispirazionale sul tema dell’innovazione digitale nella PMI e l’impatto della stessa sulla gestione strategica del business, condotta dal dott. Alessandro Quagliarini, consulente marketing e comunicazione d’impresa. La platea è poi entrata nel vivo della trattazione con l’esposizione del dott. Lorenzo Vicchiarello che ha esposto la soluzione “Agyo” per la fatturazione elettronica del gruppo TeamSystem, storico partner tecnico di CaiaTeam. Grande interesse, a seguire, per la soluzione brevettata di intelligenza artificiale “Lisa”, presentata dal dott. Moreno Domenichini di L1s4, la quale permette al professionista utente di generare fatture, visionare, modificare o aggiornare qualsiasi documento presente nel proprio gestionale semplicemente conversando in vocal mode sulle attuali chat più in voga. È stata la volta di “ifatt”, il prodotto firmato da Caiateam e dedicato alla piccola e media impresa. Sono seguite poi, l’esposizione del dott. Stefano Smorgoni di Puntoexe che ha condiviso con la platea i principi dell’organizzazione per condurre uno studio professionale profittevolmente, e quella dott. Eraldo Salvadori di eDotto il quale ha presentato le opportunità offerte in termini di gestione e finanziabilità di progetti formativi.

L’evento si è infine concluso con l’intervento di un ospite a sorpresa, l’attore di teatro e noto doppiatore Giorgio Borghetti, amico dell’azienda che ha voluto essere presente in questo momento importante di crescita. Lo stesso, prossima voce italiana del mitico spazzacamino nell’attesissimo remake del “Il ritorno di Mary Poppins” della Walt Disney, ha voluto omaggiare durante la cena tutti gli ospiti di CaiaTeam con un’emozionante interpretazione sul tema del futuro, tratta dal cult sequel Matrix “Il discorso di Morpheus”.

