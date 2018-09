GROTTAMMARE – Da lunedì primo ottobre riparte un nuovo anno per i due centri ricreativi comunali “Stile Libero”, in via del Mercato (zona Centro), e “L’isola che c’è”, in via Ischia (SS16, Zona Ascolani).

Le giornate di apertura sono suddivise in base alle fasce di età: nello specifico, dai 6 agli 11 anni e dai 12 ai 18. Le aperture seguiranno i seguenti giorni ed orari:

6-11 anni:

Stile Libero,: lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 16.00 alle 19.00

L’isola che c’è martedì, giovedì e venerdì, sempre dalle 16.00 alle 19.00;

12-18 anni:

Stile Libero: martedì e giovedì dalle 16 alle 19

L’isola che c’è: lunedì e mercoledì dalle 16 alle 19.

I bambini con meno di 6 anni possono accedere solo se accompagnati da un adulto.

La frequentazione dei centri è gratuita, previa compilazione da parte di un genitore/tutore di una scheda d’iscrizione annuale.

Tante le proposte dedicate ai giovani frequentatori e alle famiglie che vorranno condividere con loro gli spazi comunali: giochi da tavolo, laboratori artistici, computer e videogiochi, feste a tema e di compleanno, biliardino, giochi di gruppo, prestito di libri e giochi, attività di sostegno alla genitorialità, autogestione regolamentata degli spazi per le famiglie, punto di ascolto e momenti di incontro e confronto.

“Il servizio offerto dalle ludoteche e dai centri di aggregazione della nostra Città – dichiarano l’assessore Lorenzo Rossi e la consigliera comunale con delega alle Politiche Giovanili Martina Sciarroni – è un orgoglio per Grottammare: pubblico, gratuito e professionale, grazie a brave operatrici che mettono passione nel lavoro che fanno. Le nuove generazioni sono aggredite da numerosi sollecitazioni, non sempre positive ed edificanti, di fronte alle quale i nostri centri sono un punto di riferimento per le famiglie, un luogo aperto dove costruire in modo creativo e ludico l’identità dei cittadini del futuro. Anche questo inverno abbiamo in programma di proporre laboratori tematici sul gioco di società, la musica e il disegno”.

Per info: 0735736668 Stile Libero – 0735583784 L’isola che c’è; email: centri.ricreativi@comune.grottammare.ap.it; pagina Facebook: Centri Ricreativi Grottammare.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 16 volte, 17 oggi)