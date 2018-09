RIPATRANSONE – Torna “Puliamo il Mondo”, la più grande iniziativa di volontariato ambientale organizzata in Italia da Legambiente, da venerdì 28 a domenica 30 settembre in tutta Italia. Per rimuovere i rifiuti abbandonati dagli spazi pubblici, dalle strade ai parchi e ai canali, con giovani, anziani, italiani e non, amministratori locali, imprese, scuole, uniti da un obiettivo comune: rendere migliore il nostro territorio.

È l’edizione italiana di Clean up the world, che Legambiente coordina e organizza in Italia dal 1993. Quest’anno la storica campagna metterà insieme chi vuole salvare l’ambiente, le città e le periferie dai rifiuti e dal degrado e chi cerca di ricostruire ogni giorno relazioni di comunità e dialogo. Tante le iniziative in programma (consultabili sul sito www.puliamoilmondo.it) che vedranno impegnati migliaia di volontari, coinvolgendo anche le comunità dei migranti e le tante associazioni dedite all’integrazione sociale (dal comunicato stampa nazionale di Legambiente).

A Ripatransone l’iniziativa avrà luogo domenica 30 settembre con ritrovo presso Piazza XX Settembre alle ore 9.30 in collaborazione con il Circolo Legambiente di San Benedetto del Tronto.

La manifestazione, patrocinata dall’Amministrazione Comunale di Ripatransone e dall’Assessorato all’Ambiente, prenderà vita come un’autentica passeggiata nelle Campagne Ripane e per le vie cittadine al fine di ammirare le bellezze storico-naturalistiche del Belvedere del Piceno contribuendo alla pulizia del territorio.