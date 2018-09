Domenica l’appuntamento è al comunale di Gorgonzola. La squadra lombarda ha appena un punto in classifica in tre partite: oggi guardiamo in casa loro

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Samb sta preparando la seconda trasferta stagionale. Dopo Teramo gli uomini di Magi domenica sono impegnati a oltre 500 chilometri da casa, al Comunale di Gorgonzola dove dalle 14 e 30 affronteranno il Giana Erminio.

I lombardi, che prendono il loro nome (caso singolare) da un nome proprio, quello di Erminio Giana, giovane caduto gorgonzolese della Grande Guerra, sono in una situazione di classifica peggiore della Samb: appena un punto conquistato in classifica in tre gare, frutto del pareggio per 0-0 al debutto al Menti di Vicenza. Dopo la prima uscita, però, due sconfitte: quella dolorosa in casa per 2 a 1 contro l’Imolese e un’altra, nell’ultimo turno per 1 a 0 in casa della Fermana.

Per la Samb, che ha un punto in più ma che preoccupa i suoi tifosi per un gioco che ancora stenta a decollare, è già una sorta di prova del “nove”: domenica i rossoblu infatti devono provare a vincere per sbloccarsi in questo campionato. Ma che avversario avranno di fronte i nostri? I biancoazzurri sono guidati quest’anno dal giovane mister Raul Bertarelli, 39 anni, alla prima esperienza in una panchina dei professionisti. Bertarelli, che lo scorso anno era viceallenatore del Giana, viene da un passato di preparatore atletico prima e mister poi del Tritium, squadra della vicina Trezzano sull’Adda, che milita in Eccellenza.

Nelle ultime tre uscite il Giana ha schierato 2 moduli diversi. Alla prima uscita Bertarelli ha optato per il 4-2-3-1, poi convertito in 3-4-1-2 contro l’Imolese salvo tornare alla difesa a 4 e al primo modulo contro la Fermana. Visto che i canarini avevano una disposizione tattica simile a quella che dovrebbe avere domenica la Samb (3-5-2/3-4-1-2) è possibile che i lombardi propongano ancora il 4-2-3-1 che finora ha fruttato l’unico punto in classifica.

Davanti al portiere Leoni dovrebbero giocare in linea allora Pirola (oppure Perico), Bonalumi, Montesano e Seck. In mezzo al campo Pinto farà la cosiddetta legna mentre a costruire il gioco c’è Antonio Palma, play molto tecnico che lo scorso anno abbiamo potuto ammirare con la maglia del Renate. Davanti alla punta, che potrebbe essere Perna (l’unico a segnare finora contro l’Imolese) oppure l’ex Ravenna Marzeglia, i rossoblu si potrebbero trovare di fronte un tridente costituito da Iovine a destra, Chiarello sulla trequarti e Gabriel Lunetta, altro ex Renate, a sinistra.

Probabile formazione del Giana Erminio (4-2-3-1)

Leoni

Pirola (Perico) Bonalumi Montesano Seck

Pinto Palma

Iovine Chiarello Lunetta

Perna (Marzeglia)

