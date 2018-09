Era uno storico esponente della Marchigiana Society e promotore di tante edizioni degli scambi di delegazioni tra le città di San Benedetto del Tronto e Chicago Heights, realtà gemellate dal 1977. In vita è stato professore universitario e provveditore agli studi dell’università di Chicago, fra i suoi studenti anche l’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama

CHICAGO HEIGHTS (USA) – Oggi è scomparso negli Stati Uniti il professor Richard Felicetti, storico esponente della Marchigiana Society e promotore di tante edizioni degli scambi di delegazioni tra le città di San Benedetto del Tronto e Chicago Heights, realtà gemellate dal 1977, anche grazie al flusso migratorio di sambenedettesi verso la cittadina che si trova nella contea di Cook, Illinois.

Felicetti si è spento a 85 anni, visto che era nato il 1° gennaio del 1933. L’italoamericano lascia la figlia Jane e i nipoti oltre alla compagna. Nel 2000 il nostro concittadino aveva perso per una leucemia fulminante un’altra figlia, July, proprio mentre si trovava in visita a San Benedetto. Le nostre condoglianze anche al fratello Gary, avvocato, che negli ultimi anni è stato uno dei delegati che più assiduamente sono arrivati in città dagli States.

In vita è stato professore universitario e provveditore agli studi dell’università di Chicago, fra i suoi studenti anche l’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama.

