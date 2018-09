Sono state controllate 290 persone (40 stranieri) e ispezionati 150 veicoli: i primi sono stati puniti per violazione del Codice della Strada, gli altri per aver effettuato meretricio sulla Statale 16

FERMO – Controlli sul territorio nei giorni scorsi da parte delle Forze dell’Ordine.

In provincia di Fermo pattugliata la zona costiera (Porto San Giorgio, Lido di Fermo e Porto Sant’Elpidio). In azione Squadra Mobile, Polizia di Stato, Scientifica, Stradale e Reparto Prevenzione Crimine di Pescara. In ausilio le Polizie Locali e l’unità cinofila della Guardia di Finanza.

Nel mirino circolazione stradale, abuso di alcool, spaccio e consumo di stupefacenti e prostituzione.

Sono state controllate 290 persone (40 stranieri) e ispezionati 150 veicoli: 19 sanzioni per infrazioni al Codice della Strada, sequestrato un veicolo perché privo di assicurazione.

Dieci prostitute multate, nei guai anche due clienti, per aver effettuato “meretricio” sulla Statale 16.

Controllati e ispezionati anche bar, sale scommesse e attività commerciali. I servizi della Questura di Fermo proseguiranno nei prossimi giorni.

