La mette in piedi l’associazione Punto Aiuto Cittadino di Elio Core in collaborazione con il Servizio di Oncologia, quello di Gastroenterologia, la Direzione Sanitaria dell’Area Vasta 5 e i volontari. Ecco il calendario degli incontri

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’associazione punto aiuto cittadino di Elio Core in collaborazione con il Servizio di Oncologia, quello di Gastroenterologia, la Direzione Sanitaria dell’Area Vasta 5, unitamente ai volontari del soccorso pubblico della Misericordia di Grottammare, organizza a San Benedetto una campagna di informazione e di sensibilizzazione in ambito sanitario sui tumori del Colon-retto che si svolgerà nei mesi di Ottobre e Novembre con cadenze periodiche.

L’iniziativa posta in essere si prefigge lo scopo di informare la cittadinanza su tale patologia attraverso opuscoli, giornali cartacei, on line e radio locali. Si svilupperà in diversi punti della città e nel corso della quale, i cittadini potranno usufruire gratuitamente della rilevazione della pressione arteriosa, saturazione dell’ossigeno, ricevere materiale informativo. Saranno presenti infermieri, volontari del soccorso della Pubblica Assistenza Misericordia di Grottammare. “Motore propulsore della nostra iniziativa è la prevenzione sanitaria a qualsiasi livello nella convinzione che la stessa sia indispensabile per prevenire malattie neoplastiche e per assicurare benessere psico fisico ai cittadini. La salute e un bene prezioso di inestimabile valore e la nostra associazione la pone al centro delle sue molteplici iniziative. Il nostro principio ispiratore è meglio prevenire che curare” chiosa proprio Core.

Ecco il calendario degli incontri:

Domenica 14 Ottobre 2018 dalle ore 10.30 alle 12.30- Piazza Cristo Re

Domenica 28 Ottobre 2018 dalle ore 10.30 alle ore 12.30-Piazza Sacra famiglia -Ragnola.

Domenica 11 Novembre dalle ore 10.30 all3e ore 12.30-Lungomare Rotonda Porto D’Ascoli.

Domenica 25 Novembre 2018 dalle ore 10.30 alle ore 12.30-Piazza Giorgini .

