SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Buone nuove per il centro di San Benedetto, che nelle scorse settimane è stato al centro delle lamentele dei cittadini per alcune zone che, spesso e volentieri sono rimaste al buio la sera. Al termine di un complesso lavoro di indagine sulle varie linee elettriche che servono la zona del centro cittadino, la CPL Concordia che ha in gestione il servizio è arrivata ad individuare in via Aspromonte il quadro che necessita di un intervento manutentivo.

Il lavoro sarà svolto nella serata di oggi, giovedì 27 settembre. Pertanto è possibile che nelle prossime ore possano verificarsi interruzioni del servizio, in particolare nelle vie Solferino e Montebello (tratto compreso tra via Pizzi e via Roma).

