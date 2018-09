Lo spettacolo avrà come protagoniste sei sezioni artistiche, per un totale di 24 performers, tutti provenienti dalla costa o comunque di origine grottammarese

Di Alessandro Maria Bollettini

GROTTAMMARE – Appuntamento culturale di qualità.

Sabato 6 ottobre, dalle ore 21.15, il Teatro delle Energie di Grottammare sprizzerà talento da tutti i pori, con la quarta edizione di “LleGrotte’s Talent”, l’unica iniziativa aperta in cui i grottammaresi possono esibirsi senza competere ma solo per divertirsi e divertire i propri concittadini.

L’evento è stato presentato oggi 27 settembre 2018 nella Sala di Rappresentanza del Comune di Grottammare, dove ha fatto gli onori di casa il Sindaco Enrico Piergallini: “Questo evento è uno spazio in cui la città si promuove e si rappresenta, in cui scoprirsi talentuosi o mostrare a tutti le abilità acquisite in un percorso già cominciato; se ciascuno di noi non riesce ad esprimere il proprio talento non sarà mai una persona felice, coloro che riescono ad esprimerlo sono invece persone felici, dunque questo talent è un’occasione di felicità per tutti.”

Il Talent made in Grottammare era partito quattro anni fa come una scommessa dell’Associazione “Lido degli Aranci” ed è diventato invece pian piano un evento di punta nell’autunno della cittadina rivierasca, che ne dimostra la vivacità culturale. A detta degli organizzatori, molti dei partecipanti hanno rinunciato ad altri impegni o spostato altre date per poter partecipare, denotando dunque un grande interesse ed una maggiore attenzione nei confronti di questa iniziativa.

Ospite principale sarà sicuramente Fabrizio Maturani, in arte Martufello, grande icona del varietà e primo attore della Compagnia del Bagaglino di Roma, una delle più prestigiose in Italia. Quello dell’artista laziale è un grande ritorno, dopo anni di assenza dalla Riviera delle Palme, ma nulla è stato svelato sul contenuto del suo intervento, che rimane per ora una sorpresa. In generale, lo spettacolo avrà come protagoniste sei sezioni artistiche, per un totale di 24 performers, tutti di Grottammare o di origine grottammarese.

Tra questi spiccano i “Nosocomici”, una compagnia composta da soli infermieri nata circa sei anni fa, che da tempo porta i propri spettacoli nella provincia di Ascoli ed in tutte le province limitrofe; ma non sono da meno il rapper J-And, sambenedettese che sta riscuotendo un grande successo con il suo ultimo brano “Chapparrita”, i ballerini Michela Vagni e Matteo Conti che porteranno sul palco un tango-show e “Nessun dorma” di Luciano Pavarotti, il gruppo musicale “Michela and Friends”, che omaggerà Mina, Mia Martini e Fiorella Mannoia, e tanti altri giovani talentuosi del luogo.

I partecipanti alla kermesse 2018, svelati durante la conferenza di presentazione avvenuta il 27 settembre a Grottammare

Ad accompagnare la presentazione della serata, a cura di Fabiola Silvestri e Giuseppe Cameli, ci saranno altre due giovani talentuose: Romina Narcisi, che ha già condotto insieme a Carlo Conti, e Valentina Rosati, premiata in passato con il titolo di “Miss Mamma Marche”.

Il prezzo del biglietto è di 10 euro.

