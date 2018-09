In contemporanea si terrà l’ottavo Memorial “Paola Cipolloni” da Villa San Giuseppe di Castel di Lama e una manifestazione sportiva non competitiva di 8,5 chilometri sul lungomare sambenedettese

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Appuntamento sportivo nel fine settimana.

Il 30 settembre si terrà la tredicesima edizione della corsa podistica “Ascoli-San Benedetto” (nono Memorial “Nazzareno De Cesaris”). Partenza alle ore 9, con ritrovo fissato all 7.30, da piazza Arringo nel capoluogo per la gara di circa 33.250 chilometri. Durante la manifestazione sarà chiusa la Salaria.

Il tempo limite della corsa è di quattro ore e mezza. I pettorali ai partecipanti verranno consegnati sabato 29 settembre dalle 16 alle 18.30 in piazza Giorgini a San Benedetto e il 30 ad Ascoli dalle 7.30 alle 8.30 presso piazza Arringo. Saranno premiati i primi/e tre assoluti i primi/e cinque di categoria.

In contemporanea con la gara “Ascoli-San Benedetto”, si terrà l’ottavo Memorial “Paola Cipolloni” (21.097 chilometri). Ritrovo fissato alle 7.30 e partenza alle 9.30 da Villa San Giuseppe di Castel di Lama e arrivo in piazza Giorgini a San Benedetto. Premiati i primi/e tre assoluti e i primi/e cinque di categoria.

Si svolgerà, inoltre, una manifestazione sportiva non competitiva di 8,5 chilometri sul lungomare di San Benedetto al costo di iscrizione di 5 euro. Solo per questa gara è consentita l’iscrizione il giorno della gara, 30 settembre, fino alle ore 8.30 in piazza Giorgini.

I bus navetta per Ascoli e Villa San Giuseppe partono dalle 7 del 30 settembre da piazza Giorgini. I bus navetta per il ritorno ad Ascoli partiranno alle 13.30 da piazza Giorgini.

Nella mattinata del 27 settembre si è tenuta, al Comune di San Benedetto, una conferenza stampa di presentazione dell’evento sportivo alla presenza dell’Assessore allo Sport Pierluigi Tassotti e dei rappresentanti dell’Associazione sportiva cittadina Porto 85.

