SAN BENEDETTO DEL TRONTO -Il Cineteatro San Filippo Neri apre le sue porte.

L’estate è finita e si dà inizio ad una nuova stagione teatrale: tutto è pronto per mostrare al pubblico le proposte per il nuovo anno.

“E quale miglior occasione se non quella di invitare tutti a entrare in teatro e sentirsi come in casa di amici? – affermano Luciana Pulcini, Michele Petrocchi e Lorenzo Troli durante la conferenza stampa il 27 settembre al Caffè Soriano di San Benedetto – L’Associazione Teatrale Caleidoscopio, gestore del Cineteatro, vi aspetta sabato 29 settembre dalle ore 15 per una giornata piena di eventi”.

Gli organizzatori proseguono: “Porte aperte a teatro vuole essere un’occasione per presentare al pubblico i progetti in serbo per il nuovo anno, in una cornice accogliente e conviviale. Entrati nel teatro, verrete accolti dalla mostra fotografica Performers, a cura di Cristiana Troli, che vi svelerà i backstage di spettacoli e performance, e dallo staff del teatro a cui potrete chiedere tutto quello che c’è da sapere, dalle proposte 2018-19 ai servizi offerti dal Cineteatro – affermano gli organizzatori – Inoltre, ovviamente, durante tutta la giornata sarà possibile acquistare gli abbonamenti per la Stagione Teatrale 2018-2019. Un evento imperdibile e completamente gratuito per conoscersi e scoprire l’offerta culturale di questo nuovo anno”.

Eccovi il programma nel dettaglio:

15 | Laboratorio di teatro per ragazzi (11-18 anni)

16 | Laboratorio di teatro per bambini (6-10 anni)

17 | Anteprime degli spettacoli della nuova Stagione teatrale

18.30 | Presentazione degli eventi dell’anno 2018-2019

19.30 | Aperitivo

21.00 | Musica live con La Fabbrica del Ghiaccio

La partecipazione ai laboratori è gratuita ma è necessaria la prenotazione al numero 338/3894018.

