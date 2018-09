E sugli impegni per gli anni futuri in previsione di nuove progettualità e dell’estensione del network

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Mercoledì 26 settembre, alle ore 11, nella sala consiliare di Viale De Gasperi a San Benedetto del Tronto, è stato celebrato il decennale della fondazione di AdriaPAN, la rete delle aree protette marine e costiere adriatiche.

Lo stesso giorno del 2008, a Rosolina (Ferrara), nel “Parco Naturale del Delta del Po”, fu infatti firmato l’atto di fondazione della “Carta di Cerrano”, il documento fondativo di AdriaPAN. Inizialmente sottoscritto da 10 Aree Protette italiane, marine e costiere, oggi il numero dei membri effettivi è notevolmente aumentato e conta oltre 40 aree protette di tutti i paesi bagnati dall’Adriatico e più di 30 organizzazioni associate (istituzioni, NGO, Imprese, etc.) tutte interessate a collaborare alle iniziative di AdriaPAN.

L’obiettivo principale della rete AdriaPAN sta nel facilitare i contatti tra aree protette, in modo da portarne al massimo l’efficacia gestionale e la capacità progettuale in partenariato, nei campi della conservazione dell’ambiente e della sua fruizione sostenibile. In effetti, come evidenziato dal Presidente del Comitato di Indirizzo della Riserva Sentina Ruggero Latini “Scambiare buone pratiche e coordinare le azioni tra vari soggetti è fondamentale per raggiungere gli obiettivi istituzionali delle aree protette”.

La cerimonia svolta a San Benedetto del Tronto ha fatto il punto sui risultati raggiunti dalla rete e sugli impegni per gli anni futuri in previsione di nuove progettualità e dell’estensione del network anche alle aree protette dello Ionio. All’evento hanno partecipato i rappresentanti delle aree protette marine e costiere del bacino del Mar Adriatico, rappresentanti delle Regioni Marche e Abruzzo ed esponenti di associazioni locali e nazionali.

