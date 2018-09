SAN BENEDETTO DEL TRONTO – San Benedetto potrebbe ospitare nel proprio stadio di calcio un campione che per anni ha fatto la differenza in Italia, in Europa e nel Mondo.

Parliamo di Kakà, ex giocatore del Milan (vincitore di Scudetto, Champions e altri trofei) e della Nazionale Brasiliana. Secondo il quotidiano “Il Giorno“, si sta diffondendo la voce dell’arrivo del brasiliano, da poco riavvicinatosi all’ambiente milanista per studiare da dirigente, per l’ultimo posto da “over” disponibile in rosa nel Monza.

La nuova società, capeggiata da Fininvest, sarebbe intenzionata ad ingaggiare il Pallone d’Oro 2007. Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, amministratore delegato del club brianzolo, riabbraccerebbero volentieri il brasiliano anche in serie C.

Realtà? Fantacalcio? Nei giorni successivi si capirà meglio se esiste questa incredibile trattativa o se si tratta soltanto di “folklore”.

Certo sarebbe affascinante vedere al “Riviera delle Palme” un personaggio sportivo che per anni ha illuminato la scena del calcio mondiale con reti e giocate memorabili.

