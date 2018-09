Il rogo ha interessato sterpaglie, materiale plastico e una recinzione in legno. Da valutare le cause dell’incendio che per fortuna non ha causato conseguenze a persone

CUPRA MARITTIMA – Vigili del Fuoco in azione il 26 settembre.

A Cupra Marittima, in contrada San Michele, da un cantiere sono divampate delle fiamme. Il rogo ha interessato sterpaglie, materiale plastico e una recinzione in legno. Sul luogo sono giunti i pompieri con alcuni automezzi per lo spegnimento dell’incendio.

Intervento concluso in un paio di ore. Da valutare le cause dell’incendio che per fortuna non ha causato conseguenze a persone.

