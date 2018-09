SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un nuovo centro di Educazione Ambientale è stato inaugurato a San Benedetto del Tronto. Sorge nell’area denominata “La Contea”, una casa colonica con due ettari e mezzo di area verde circostante, sita sulla collina del quartiere santa Lucia.

La struttura, già attiva da circa tre anni, è nata attraverso la sinergia tra le Cooperative Hobbit e Capitani Coraggiosi e grazie alla collaborazione dell’Associazione AsinoPiceno. Nel mese di giugno ha avuto il riconoscimento da parte della Regione Marche ed è stata iscritta nell’albo dei Centri di Educazione Ambientale.

Si aggiunge alle numerose aree, presenti nella nostra Regione, volte alla tutela del patrimonio ambientale e alla sensibilizzazione ed educazione della popolazione.

Il nuovo Centro di Educazione Ambientale “La Contea”, di cui la Capitani Coraggiosi è titolare e gestisce con il sostegno della Hobbit scs e dell’associazione AsinoPiceno, offre numerosi servizi orientati alla riscoperta e valorizzazione del territorio, delle tradizioni e all’educazione ambientale.

Le famiglie, i minori e le scuole (utenti target del centro) possono partecipare agli eventi, ai laboratori, al doposcuola e centro di aggregazione pomeridiano, al centro estivo. Si organizzano anche workshop formativi e feste.

Obiettivo del centro è anche quello di coniugare l’educazione ambientale con l’inclusione sociale e la cittadinanza attiva. Nell’anno scolastico 2018/2019 il centro sarà sede attuativa del progetto “Climbing Up”, realizzato in collaborazione con la Fondazione Carisap, per mezzo del quale si metteranno in atto iniziate gratuite per le famiglie e per i giovani (eventi, laboratori di educazione ambientale per le scuole e laboratori pomeridiani per bambini e ragazzi).

I gestori auspicano in futuro di poter accogliere gratuitamente i visitatori e per tale ragione si impegneranno nella ricerca di risorse economiche.

