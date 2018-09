FOTO-VIDEO. Partono fra pochi giorni i corsi per aspiranti attori. La classe può già contare su 14 studenti che riceveranno insegnamenti anche da personaggi di grande calibro. I responsabili della scuola annunciano poi che a San Benedetto verrà girata una serie tv in stile Indiana Jones con Norcross tra i protagonisti: le riprese iniziano a novembre

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – A San Benedetto nasce una “Scuola per la recitazione cinematografica”. L’iniziativa è figlia della “Giulia Fashion events & managements”e ha il patrocinio del Comune di San Benedetto che per i corsi, al via fra pochi giorni, metterà a disposizione i locali del Centro Giovani “Giacomo Antonini” di via Tedeschi.

Il piano di studi per la classe di aspiranti attori, che per ora conta già 14 iscritti, prevede una serie di lezioni, una a settimana. A salire in cattedra importanti professionisti della settima arte come gli attori Alessandro Febo e Mery Leone, Anna Santilli, la regista Sabina Pariante e lo sceneggiatore Mark Melville. Gli insegnamenti che gli studenti riceveranno comprendono un’ampia forbice di conoscenze che un attore dovrebbe avere: “Si va da dalla dizione al training autogeno fino ai classici metodi di recitazione come il famoso “Stanislavskij” passando per le giuste dritte che questi personaggi daranno per partecipare ai casting” spiegano Giulia Rizzardi e Vincenzo Funaro, gli organizzatori dei corsi.

Nel corso dell’anno gli studenti parteciperanno, oltre alle ordinarie lezioni, anche a master class tenute da importanti attori del panorama internazionale. Uno di questi professori d’eccezione sarà l’attore californiano Clayton Norcross, famoso per aver interpretato il primo “Thorne”, personaggio della soap opera Beautiful, dal 1987 al 1989. Norcross, che ha recitato anche in produzioni come Jag e Baywatch, ha fatto da testimonial per la presentazione dei corsi questa mattina, quando le attività della scuola sono state presentate in Comune dall’assessore Antonella Baiocchi che ha annunciato che ai corsi accederanno, in modo gratuito, anche tre persone in difficoltà economica (con Isee sotto una certa soglia) di cui una over 35 anni.

Assieme a Norcorss, che in un ottimo italiano (GUARDA IL VIDEO) davanti alla stampa ha parlato a lungo delle caratteristiche e “skills” (abilità) che un attore dovrebbe avere oltre che della sua esperienza con Beautiful, potrebbero sbarcare a San Benedetto anche altri attori di una certa fama. “Trai contatti diretti di Sabina Pariante (professoressa della scuola) ci sono nomi come quello di Andy Garcia, Gerard Depardieu e Giuseppe Tornatore. Potremmo aprire le nostre classi anche a qualcuno di questi nomi” annuncia Vincenzo Funaro.

Parallelamente ai corsi, verrà girata anche una serie di 8 puntate dal titolo “Brian Scott alla ricerca della tomba secolare” (prodotta da Resolution Production e che sarà distribuita proprio da Movie On, che fa capo a Funaro e Rizzardi), una sorta di saga a puntate in salsa Indiana Jones che vedrà tra i protagonisti proprio Norcross oltre che, come comparse, anche gli stessi studenti della scuola. Le riprese, che inizieranno a novembre, si svolgeranno fra San Benedetto, Grottammare e Cupra.

