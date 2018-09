ACQUAVIVA PICENA – Mangiare è un piacere. Ma anche osservare e capire in che modo i piatti vengono preparati è un motivo di interesse che contribuisce a migliorare il nostro rapporto con il cibo. Per questo Teng Arredamenti ha organizzato, nel proprio show room, un evento organizzato dall’Associazione Italiana Nutrizionisti in Cucina (Ainc).

Nella propria sede di via Aldo Moro 7, nella zona industriale di Acquaviva Picena, a partire dalle ore 17 ci sarà la presentazione del libro “A tavola è già tardi”, scritto dal dottor Antonio Galatà, nutrizionista e presidente nazionale Ainc. Con l’autore converserà la dottoressa Deborah Di Agostino con il coordinamento del presidente de “I luoghi della scrittura“, Mimmo Minuto.

Dopo la presentazione del libro si potrà assistere a due “showcooking”: “I dolci tutti i giorni” e “Sottovuoto perdo poco”. Presente anche lo chef Massimo Salvadei.

L’ingresso è gratuito ma i posti sono limitati. Per prenotazioni e informazioni: 0735.585727, info@tengarredamenti.it.

